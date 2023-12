O evento, no Lagomar, celebra a contribuição do Nordeste para Macaé - Foto: Rui Porto Filho

O evento, no Lagomar, celebra a contribuição do Nordeste para MacaéFoto: Rui Porto Filho

Publicado 19/12/2023 12:38

Macaé - No próximo dia 22 de dezembro, o bairro Lagomar, em Macaé, será palco das celebrações do Dia Nacional do Forró. O evento, que acontecerá na Avenida dos Bandeirantes, após a UPA do bairro, terá início às 18h30 e contará com um show especial do Trio Forrozão, além da participação especial do talentoso Max Badauê. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Cultura.

O Lagomar, um dos bairros mais populosos da cidade, é conhecido por concentrar uma considerável parcela de pessoas originárias da Região Nordeste do país e seus descendentes. Para homenagear e valorizar essa comunidade que contribui economicamente e culturalmente para a identidade de Macaé, a festa gratuita se tornou uma tradição na cidade.

O secretário de Cultura, Leandro Mussi, destaca a importância do evento, que celebra não apenas a música, mas também a gastronomia e o artesanato nordestino, além de enaltecer o povo dessa região. Ele convida todos a participarem dessa festa inclusiva e representativa.

O Trio Forrozão, composto por Nicodemos na zabumba, Edinho Xupa Kabra no triângulo e Xiquinho Corrêa no acordeom, será a atração principal da noite. O grupo, reconhecido nacionalmente, conquistou o Disco de Ouro em 2003 com a trilha sonora do filme 'Lisbela e o Prisioneiro' e foi finalista na categoria Grupo Regional no 5º Prêmio TIM de Música em 2007. Com uma trajetória que inclui turnês pela América do Norte, o Trio Forrozão promete animar o público com o melhor do forró.

Além disso, a festa terá a participação especial de Max Badauê, artista local que representa o talento do forró pé de serra e suas variações. Badauê, morador de Macaé, já participou de renomados festivais de forró no país e abriu shows de grandes nomes do gênero. Atualmente, ele se dedica a trabalhos autorais, mostrando a diversidade e qualidade da música produzida localmente.