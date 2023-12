Parque Municipal Atalaia fechado para visitas até 15 de janeiro - Foto: Divulgação

Parque Municipal Atalaia fechado para visitas até 15 de janeiroFoto: Divulgação

Publicado 20/12/2023 13:11

Macaé - A partir desta quinta-feira (21), o Parque Natural Municipal Atalaia, uma das joias ecológicas da região, estará temporariamente fechado para visitação. A medida visa proporcionar trabalhos de manutenção, conservação e renovação das instalações, garantindo uma experiência ainda mais enriquecedora para os visitantes. O período de fechamento se estenderá até o dia 15 de janeiro de 2024.

Localizado a 27 quilômetros do centro da cidade, o parque, criado em 1995, é reconhecido como uma das mais importantes reservas de Mata Atlântica do Estado. Com aproximadamente 235 hectares, o local abriga trilhas que conduzem a verdadeiros paraísos naturais, como a deslumbrante Cachoeira da Fortuna.

Considerado o maior parque urbano exclusivamente de restinga do mundo, o Parque Natural Municipal Atalaia atrai visitantes de diversos perfis, desde grupos escolares e escoteiros até famílias, turistas, pesquisadores e amantes da natureza. Com quase 200 espécies de árvores, dezenas de espécies de arbustos e epífitas, e uma rica fauna que inclui peixes, aves e mamíferos, o parque é um verdadeiro refúgio da biodiversidade.

A reabertura está programada para o dia 16 de janeiro de 2024, oferecendo visitação de terça à sexta-feira, das 9h às 16h. Durante esse período de pausa, a equipe realizará melhorias nas instalações e trilhas, proporcionando aos visitantes uma experiência ainda mais enriquecedora e consciente.

Para aqueles que desejam agendar visitas guiadas, palestras, trilhas e atividades esportivas, é possível entrar em contato através do e-mail: agendamento.atalaia@gmail.com. Grupos com mais de 20 pessoas podem personalizar sua experiência. Mais informações e atualizações podem ser encontradas no Instagram: @parquenaturaldarestinga. A natureza renovada espera por todos a partir de janeiro.