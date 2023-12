O polo, que amplia a rede de Atenção Básica, foi entregue pelo prefeito Welberth Rezende - Foto: Divulgação

Publicado 21/12/2023 12:45

Macaé - O governo municipal de Macaé, sob a gestão do prefeito Welberth Rezende, inaugurou a nova sede da Estratégia Saúde da Família (ESF) Barra/Brasília nesta quarta-feira (20). A nova unidade, que faz parte da lista de espaços públicos entregues no final deste ano, visa ampliar a rede de Atenção Básica e fortalecer a assistência em saúde preventiva à população.

O prefeito destacou que a proposta da nova unidade reforça a essência da Estratégia de Saúde da Família, promovendo a saúde preventiva e melhorando a qualidade de vida dos residentes. A ESF Barra/Brasília proporcionará atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem, incluindo consultas, exames, vacinação e assistência da Equipe Multidisciplinar (EMUT) com serviços como fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional, serviço social e psicologia.

A Secretária de Atenção Básica, Natália Antunes, ressaltou que além da melhoria no espaço físico, a ampliação da rede de profissionais especializados garantirá à população acesso a serviços que contribuem para a melhoria da qualidade de vida.

Desde 2021, Macaé tem expandido a rede de assistência em saúde preventiva, atingindo uma cobertura total de 65% na Atenção Básica, com 42 polos da ESF e 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A inauguração da nova sede contou com a presença dos Secretários de Saúde, Alexandre Cruz, e de Alta e Média Complexidades, Mayara Rezende, além de secretários municipais e vereadores, reforçando o compromisso do governo com a melhoria contínua da saúde no município.