Durante a revista, foram encontradas duas malas contendo aproximadamente 20 quilos de pasta base de cocaína - Foto: Divulgação

Publicado 21/12/2023 15:56

Macaé - Rafaela da Cruz, 31 anos, e Ingrid da Silva Xavier, 27 anos, foram presas em flagrante por transportarem drogas que seriam destinadas a Macaé. As duas mulheres foram abordadas quando embarcavam em um ônibus na rodoviária da cidade de Duque de Caxias.

A ação foi desencadeada pela Polícia Militar, cujas agentes do serviço reservado do 15° BPM receberam uma denúncia anônima indicando que as suspeitas estariam transportando drogas para Macaé e, posteriormente, para o Estado da Bahia. Após um trabalho de inteligência, as policiais identificaram as suspeitas e realizaram a abordagem.

Durante a revista na quarta-feira (20), foram encontradas duas malas contendo aproximadamente 20 quilos de pasta base de cocaína. Além disso, as autoridades apreenderam uma carabina .30, cinco carregadores e uma quantidade significativa de munições, cujo total ainda será contabilizado.