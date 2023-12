Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços residenciais e comerciais em Macaé - Foto: Polícia Federal

Publicado 21/12/2023 14:47

Macaé - Na última quarta-feira (20), a Polícia Federal e a Receita Federal realizaram a Operação Estáfilo em Macaé, resultando na apreensão de oito mil garrafas de vinho e na prisão de um suspeito, cuja identidade não foi divulgada, por crime de descaminho. O descaminho consiste no desvio de mercadorias para evitar a tributação, e o detido foi liberado após o pagamento de fiança no valor de R$ 50 mil.

A operação teve como alvo principal um esquema de comercialização de vinhos contrabandeados no estado do Rio de Janeiro. Os rótulos apreendidos eram vendidos a preços significativamente inferiores ao mercado, não possuíam controle sanitário e ingressaram no Brasil irregularmente, sem a chancela e controle do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A ação resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes, em endereços residenciais e comerciais em Macaé, além de outras localidades no Norte Fluminense.

Conduzidas pela Delegacia de Polícia Federal em Macaé, as investigações identificaram uma disparidade nos preços de venda dos vinhos oferecidos pelas empresas investigadas em relação aos praticados pelo mercado, correspondendo, em média, a 50% do valor normalmente cobrado.

Além do crime de descaminho, os envolvidos podem responder por associação criminosa. O nome da operação faz referência a Estáfilo, filho de Dioniso, o Deus do Vinho na mitologia grega, enfatizando a natureza do contrabando de bebidas alcoólicas. A operação representa mais um esforço no combate a atividades ilícitas e na preservação da legalidade no comércio de vinhos na região.