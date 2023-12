Com quatro novas torres, o estádio conta agora com uma nova iluminação - Foto: Divulgação

Publicado 22/12/2023 11:26

Macaé - O governo municipal de Macaé inaugurou, na noite de quinta-feira (21), as obras de reforma do Estádio Municipal Cláudio Moacyr de Azevedo. O prefeito Welberth Rezende, acompanhado dos Secretários de Infraestrutura, Santiago Borges, e de Esportes, Marvel Maillet, apresentou a nova infraestrutura do estádio, totalizando uma área de 7,8 mil metros quadrados.

“A reforma do Estádio também simboliza todos os nossos investimentos no Esporte, desde os espaços para as atividades, até o incentivo direto ao atleta. Estamos devolvendo à população espaços públicos recuperados, com a infraestrutura e qualidade que ela merece”, destacou o prefeito.

A reforma do Moacyrzão contemplou a substituição de diversos revestimentos e esquadrias, reparos na rede de drenagem, construção de nova cobertura para a tribuna e pintura geral de todos os ambientes. Com a adição de quatro novas torres, o estádio agora conta com uma iluminação aprimorada para atender às necessidades de jogos noturnos.

Além disso, foi realizada a impermeabilização das arquibancadas, recuperação das estruturas metálicas remanescentes, recomposição das instalações elétricas e instalação de torres de iluminação. Os vestiários dos atletas e demais espaços do estádio também foram reformados.

O Moacyrzão, palco de confrontos entre equipes tradicionais do futebol brasileiro, atenderá às demandas da Secretaria Municipal de Esportes e de outras iniciativas da municipalidade. A previsão é que as atividades, incluindo a escolinha de futebol e treinos de corrida, sejam retomadas logo após a conclusão da obra. A reinauguração contou com a presença do vice-prefeito Célio Chapeta, do presidente do Macaé Esporte, Cristiano Assis, e dos vereadores Paulista, Luiz Matos e Rond Macaé.