Publicado 26/12/2023 11:32

Macaé - Nesta terça-feira (26), será efetuado o pagamento da primeira parcela da Macaíba - Programa de Moeda Social de Macaé. Os beneficiários que confirmaram seus dados poderão utilizar o saldo nos estabelecimentos comerciais cadastrados em seus setores. A transação é realizada utilizando o número do CPF e a senha recebida durante a atualização de dados no Matias Neto.



Cerca de 50 mil pessoas serão contempladas pelo programa, que visa injetar aproximadamente 7 milhões de reais por mês na economia local, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade. Mais de 500 estabelecimentos comerciais estão prontos para aceitar a moeda.

Cerca de 50 mil pessoas serão beneficiadas pelo Programa Moeda Social Foto: Divulgação

O objetivo da Macaíba é reduzir a desigualdade, fortalecer o comércio em cada bairro, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento de Macaé. Os beneficiários podem utilizar a moeda para adquirir alimentos, vestuário, acessórios, calçados e até mesmo serviços em salões de beleza.Cada família receberá entre 75 e 150 macaíbas, podendo acumular até 525 macaíbas por mês. A moeda só poderá ser utilizada no comércio local de cada setor administrativo, sendo Macaé dividida em sete setores formados por grupos de bairros próximos.Para quem ainda não confirmou os dados, haverá outra chamada em janeiro, quando a Prefeitura de Macaé inaugurará o banco comunitário central. Os beneficiários podem conferir a listagem da primeira etapa no site da moeda social e, em caso de dúvidas, entrar em contato com o suporte via WhatsApp pelo número (85) 3269-9617.