Os ônibus são os modelos novos com ar condicionado e identificados com adesivos temáticos de verão - Foto: Divulgação

Os ônibus são os modelos novos com ar condicionado e identificados com adesivos temáticos de verãoFoto: Divulgação

Publicado 24/12/2023 13:01 | Atualizado 24/12/2023 13:02

Macaé - Os moradores e visitantes de Macaé poderão contar novamente com o famoso "Bondinho da Praia", que estará em circulação para atender os usuários do transporte coletivo urbano que desejam curtir as praias neste verão. A iniciativa da Diretoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana visa proporcionar uma opção acessível e confortável para aqueles que desejam aproveitar os dias ensolarados nas praias da região.

Os ônibus disponíveis para esse serviço são modelos novos, equipados com ar condicionado, wifi e acessibilidade, garantindo uma viagem agradável e adequada para todos os passageiros. Identificados com adesivos temáticos de verão, os ônibus ganham um charme especial, refletindo o clima descontraído e festivo da temporada.

A circulação do "Bondinho da Praia" ocorrerá de segunda a domingo até o fim do verão, atendendo às praias de Campista, Cavaleiros, Pecado e Lagoa de Imboassica. O valor da passagem permanece o mesmo cobrado nas linhas convencionais, sendo de R$1,00 mediante a apresentação do Cartão Macaé, facilitando o acesso e incentivando o uso do transporte público.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Macaé busca proporcionar uma alternativa sustentável e confortável para que a população desfrute das belezas naturais da cidade durante a temporada de verão, contribuindo para a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos cidadãos.