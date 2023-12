Pagode do Rhildo promete elevar o astral no Baixo Glória, Macaé - Foto: Divulgação

Pagode do Rhildo promete elevar o astral no Baixo Glória, Macaé

Publicado 23/12/2023 13:00

Macaé - O Baixo Glória, no bairro dos Cavaleiros em Macaé, promete ser um dos pontos de encontro mais animado às vésperas da virada de ano. No sábado (30), no pré Réveillon, o grupo de pagode do Rhildo vai contagiar o local com a interpretação de diversos sucessos do pagode, a partir das 17h. Músicas como ‘Matadinha de Saudade’, ‘Vai Me Dando Corda’, Diferentão de Dilsinho e outros estão no repertório, prometendo levantar a galera e criar uma atmosfera contagiante.

O vocalista Rhildo compartilhou com a equipe de reportagem do jornal O Dia - Projeto Cidades a satisfação de fazer parte de uma das festas mais aguardadas em Macaé. “Sempre fui apaixonado por pagode! Uns 12 anos atrás eu falava com meus amigos que ia ser cantor de pagode um dia, e hoje tô aqui. Quando comecei a cantar pagode, tinha e ainda tenho alguns sonhos, e um deles eu realizei. Que era conhecer e cantar com o Cantor Binho Simões. Me sinto realizado hoje. Mas sei que posso e quero chegar mais além”, emocionou-se Rhildo.O cantor, que iniciou sua jornada musical aos 7 anos em um projeto no bairro da Rhódia em Conceição de Macabu, chamado PAIF, destacou sua trajetória. "Tinha aula de música, participei e tomei gosto, e dali pra cá não parei de cantar mais. Mas não tinha ideia de que chegaria hoje, e seria dessa forma como estou. Cantando em vários lugares", disse.Sobre o domingo (31), a Prefeitura de Macaé está na contagem regressiva para a virada de ano mais animada, com queima de fogos reduzindo 50% do ruído, pensando em pessoas com hipersensibilidade auditiva, crianças e pets, conforme destacou o prefeito Welberth Rezende.As praias de Macaé serão palco de uma virada de ano espetacular. Na Praia dos Cavaleiros, a renomada cantora Elba Ramalho será a atração principal, enquanto na Praia da Barra, o astro do pagode Ferrugem comandará a festa da virada. Elba Ramalho promete apresentar seu show de verão com bailarinos, muita alegria, iluminação especial, cor e dança.Em 2018, durante uma das maiores maratonas de Carnaval, a cantora lançou em São Paulo o trio elétrico Frevo Mulher, batendo recorde em tempo de desfile no Galo da Madrugada, com 7 horas e meia. Ferrugem, por sua vez, lançou neste ano o álbum "Interessante", com 11 canções, incluindo sucessos como "Saudade", "Me Perdoa" e a faixa-título.O carioca é o artista de pagode mais seguido no Spotify e promete embalar corações apaixonados com seu pagode envolvente. O Réveillon em Macaé promete ser uma celebração única, unindo ritmos e alegria em todos os cantos para receber o novo ano.