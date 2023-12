O show das Águas Dançantes tem uma duração de 15 minutos - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 27/12/2023 12:20

Macaé - O espetáculo das Águas Dançantes, um dos momentos mais esperados em Macaé durante o Natal, terá duas sessões no dia primeiro de janeiro de 2024. As apresentações ocorrerão às 19 e 21 horas, proporcionando ao público a oportunidade de desfrutar desse espetáculo mágico.

Localizado na Lagoa de Imboassica, o espetáculo encanta moradores e visitantes com uma performance única, que inclui a projeção do "Natal Magia" com a palmeira macaíba, símbolo essencial para a cidade. A palmeira é uma espécie nativa da região e representa parte importante da história e cultura locais, estando presente na bandeira da cidade.

O show das Águas Dançantes tem uma duração de 15 minutos, apresentando uma sincronia perfeita entre os movimentos das águas e uma trilha sonora especial. A projeção holográfica em uma tela de água gigante, os elementos natalinos, o laser show, a iluminação cênica e os fogos de artifício de baixo ruído contribuem para criar uma atmosfera mágica.

Além das apresentações no primeiro de janeiro, o espetáculo também será realizado nos dias 29 e 30 de dezembro. Após a apresentação principal, as águas continuam em funcionamento por mais uma hora, oferecendo aos espectadores uma experiência prolongada.