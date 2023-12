Há especulações nas redes sociais de que o disparo teria sido feito por uma arma de Airsoft - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 27/12/2023 13:07

Macaé - Um vídeo que está circulando nas redes sociais de Macaé mostra um incidente assustador durante um evento na Vila do Noel, na Praia Campista, na noite desta terça-feira (26). Jovens dançavam animados ao som de um caminhão enfeitado com personagens infantis quando um disparo foi ouvido.



O jovem youtuber e DJ, Caua Portugall, recebeu o disparo, que, segundo relatos, teria vindo de um prédio próximo ou até mesmo da carreta. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o incidente causou pânico entre os presentes, que rapidamente deixaram o local.

Há especulações nas redes sociais de que o disparo teria sido feito por uma arma de Airsoft Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Há especulações nas redes sociais de que o disparo teria sido feito por uma arma de Airsoft ou Paintball. No entanto, a presença de crianças no local levanta preocupações sobre a segurança do uso desses artefatos em eventos públicos.O caso deverá ser investigado pela 123ª Delegacia de Polícia para esclarecer as circunstâncias do incidente e determinar a origem do disparo. Caua Portugall, em seu perfil nas redes sociais, confirmou que foi atingido por um tiro de Airsoft, destacando a gravidade da situação e agradecendo por não ter ocorrido algo mais sério.