As praias da Barra, Imbetiba, Cavaleiros e Pecado são os locais permitidos para a instalação das tendas - Foto: Douglas Smmithy

As praias da Barra, Imbetiba, Cavaleiros e Pecado são os locais permitidos para a instalação das tendasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 27/12/2023 12:22

Macaé - O prazo para o cadastro visando à montagem de tendas nas praias de Macaé durante o Réveillon foi prorrogado até sexta-feira (29). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pessoalmente no Setor de Ordenamento e Eventos da Posturas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A iniciativa da Prefeitura tem como objetivo organizar o espaço público, permitindo a instalação de estruturas de até 3x3 metros. A autorização será concedida com base no número de inscritos, respeitando a área de restinga, que não pode ser ocupada.

As praias da Barra, Imbetiba, Cavaleiros e Pecado são os locais permitidos para a instalação das tendas. Moradores e visitantes interessados devem apresentar documento de identificação pessoal com foto, CPF e indicar o local desejado para a instalação durante o cadastro.

Rafael Bartolomeu, coordenador de Posturas do município, destaca que a montagem das tendas será realizada somente no domingo (31), a partir das 14h, e fiscais da Postura acompanharão todo o processo.

O Setor de Ordenamento e Eventos da Posturas está localizado no segundo andar do Centro Administrativo Luiz Osório (Cealo), à Avenida Presidente Sodré, 466, no Centro da cidade.