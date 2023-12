Entre as vagas disponíveis, destaca-se oportunidade de chefe de cozinha - Foto: Ilustração

Publicado 28/12/2023 11:45

Macaé - Com a perspectiva de um novo ano trazendo oportunidades de trabalho, a Secretaria Adjunta de Trabalho e Renda de Macaé divulgou, nesta terça-feira (26), um total de 256 vagas de emprego. Diversos setores estão em destaque, incluindo gastronomia, comércio, petróleo, gás, serviços, construção civil e transporte.

Para aqueles que estão em busca de uma nova oportunidade, é crucial atualizar o currículo. O documento deve ser claro e sucinto, contendo informações como nome, telefone e e-mail, sem ultrapassar duas páginas.

Entre as vagas disponíveis, destacam-se oportunidades como ajudante de cozinha offshore, chefe de cozinha, confeiteiro, jardineiro, motorista de ônibus, motorista executivo, recepcionista, engenheiro, técnico em segurança do trabalho, servente de obras, vendedor, comissário offshore, balconista, analista de sistema, camareiro, entre outras.

Os interessados podem conferir a lista completa de vagas no portal da prefeitura de Macaé. A Secretaria também disponibiliza um link específico para que os cidadãos possam preencher o cadastro online.

A Central do Trabalhador de Macaé, localizada no Edifício Comercial Lotus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, Praia Campista, está aberta das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Empresários podem cadastrar vagas de emprego, e trabalhadores podem efetuar o cadastro de currículo e consultar as vagas disponíveis através dos serviços online da Secretaria de Trabalho e Renda.