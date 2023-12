Casa do Empreendedor de Macaé lidera ranking estadual de atendimento - Foto: Divulgação

Publicado 28/12/2023 11:46

Macaé - A Casa do Empreendedor de Macaé mais uma vez se destaca como líder em atendimentos no Estado do Rio de Janeiro, conforme aponta o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Pelo segundo ano consecutivo, a sala de atendimento macaense lidera o ranking estadual, registrando um impressionante total de 12.489 atendimentos em 2023.

Com três unidades de atendimento, uma no Centro e duas na região serrana, a Casa do Empreendedor conta com um total de cinco atendentes e uma coordenadoria. Macaé, que atualmente abriga mais de 23 mil microempresas, se destaca não apenas em números, mas também em oferecer um ambiente de negócios atrativo.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, enfatiza a importância dessa liderança para o compromisso do governo com os microempreendedores individuais do município. Ele destaca o novo momento vivido pela cidade, com um ambiente de negócios mais atraente e repleto de oportunidades.

No ranking do Sebrae, Macaé lidera com 12.489 atendimentos, seguida por Campos dos Goytacazes (12.240) e Niterói (9.938). Outros municípios como Petrópolis, Volta Redonda e Nova Iguaçu também figuram na lista.

A Casa do Empreendedor tem como objetivo agilizar os trâmites de abertura de empresas e a obtenção de licenças municipais de funcionamento, reunindo todos os órgãos municipais competentes e parceiros em um único local. Entre os serviços oferecidos estão consulta prévia de local, alvará de funcionamento, abertura, alteração e baixa, boletim de ocupação e funcionamento, capacitação empresarial, acesso a crédito, orientações Sebrae e JUCERJA.

Os dados que colocam Macaé no topo do Estado do Rio de Janeiro estão disponíveis no site datasebrae.com.br. A Casa do Empreendedor, além do atendimento presencial, também oferece suporte eletrônico pelo e-mail: posturas.mei@macae.rj.gov.br. O endereço no Centro é Rua da Igualdade, 154, Centro.