Procuradoria Geral de Macaé apresentou duas notícias-crime à 123ª Delegacia de Polícia Civil - Foto: Douglas Smmithy

Procuradoria Geral de Macaé apresentou duas notícias-crime à 123ª Delegacia de Polícia CivilFoto: Douglas Smmithy

Publicado 29/12/2023 10:54

Macaé - Em resposta à disseminação contínua de fake news, a Procuradoria Geral de Macaé apresentou duas notícias-crime à 123ª Delegacia de Polícia Civil local. As denúncias alegam calúnia, difamação e injúria em relação ao município e foram protocoladas com o intuito de investigar e responsabilizar os autores.

O Procurador Geral, Fabiano Paschoal, destaca que as práticas reiteradas de fake news, carregadas de elementos prejudiciais, atingiram proporções globais e impactaram negativamente a imagem da região. Uma das notícias-crime menciona a publicação de um vídeo em rede social, inicialmente contendo a imagem do Prefeito Municipal, seguido de palavras difamatórias. O documento busca a abertura de inquérito policial e a responsabilização do autor identificado, com possível pedido de prisão preventiva.

A segunda notícia-crime destaca a importância de avaliar a extensão das ações difamatórias contra o Poder Público Municipal. O documento solicita à Polícia Civil uma investigação para verificar a veracidade das declarações prejudiciais, que, segundo a Procuradoria, alcançaram dimensões significativas por meio da internet.