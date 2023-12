Prefeito destacou a importância do espaço para a comunidade - Foto: Divulgação

Publicado 29/12/2023 11:03

Macaé - O CriaSana, um espaço vital para a promoção de atividades culturais como artesanato, gastronomia e música, foi entregue revitalizado à população em mais uma ação do governo municipal. A solenidade de entrega, conduzida pelo prefeito Welberth Rezende nesta quinta-feira (28), marca a conclusão das obras que aprimoraram significativamente a infraestrutura do local.



Além de proporcionar uma estrutura mais adequada, as obras englobaram melhorias nos 26 boxes de artesanato, revitalização do pátio de eventos, modernização do sistema de iluminação e manutenção dos banheiros. O prefeito destacou a importância do espaço para a comunidade, anunciando futuras melhorias, como a implementação de um novo piso no pátio de eventos.

“Vamos tornar o CriaSana um local de encontro ainda mais acolhedor para moradores e turistas. A infraestrutura revitalizada vai proporcionar um ambiente propício para celebrações, incluindo os eventos de Réveillon”, afirmou Welberth Rezende.



O Secretário de Cultura, Leandro Mussi, ressaltou que a revitalização amplia os espaços de venda para os artesãos locais, atendendo a um maior número de profissionais do setor. “É o reconhecimento do nosso compromisso com todos que representam a nossa Cultura”, afirmou Leandro.



A inauguração contou também com o show de celebração dos 20 anos da banda Raiz do Sana, patrimônio cultural local. A presença de autoridades e personalidades da região, como o ex-prefeito Riverton Mussi, destacou a relevância do evento.

Além disso, a Secretaria de Cultura anunciou o lançamento do edital de credenciamento dos artistas locais, proporcionando oportunidades e reconhecimento para a diversidade cultural de Macaé. “Esse é o maior projeto de reconhecimento e de oportunidade para os nossos artistas locais”, declarou Leandro Mussi.



A apresentação especial da banda Raiz do Sana, que celebra 25 anos de formação, encerrou a reinauguração do CriaSana. Com uma trajetória de sucesso, a banda mescla forró pé-de-serra com elementos do baião e do samba de raiz, encantando o público da região.