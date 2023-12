Prefeitura finaliza preparativos para Réveillon - Foto: Divulgação

Publicado 30/12/2023 17:20

Macaé - À medida que o ano de 2023 se despede, Macaé se prepara para receber 2024 com uma festa memorável na Praia dos Cavaleiros. Nesta sexta-feira (29), o prefeito Welberth Rezende vistoriou o palco que será palco de apresentações de Elba Ramalho, Glauco Zulo e DJ Felipe Tanus a partir das 19 horas do dia 31 de dezembro.

A Praia dos Cavaleiros, que abriga a maior parte da rede hoteleira da cidade, está movimentada, e toda a estrutura de serviços está em ritmo acelerado para garantir uma celebração da virada com conforto e segurança. A secretaria de Saúde disponibilizará dois postos na Praia dos Cavaleiros e um na Praia da Barra, que terá apresentações de Ferrugem, Bira Bello e DJ Avellar.

O prefeito Welberth Rezende enfatizou que a festa será um grande evento para a família macaense, visitantes e turistas, destacando o avanço de Macaé no turismo de lazer, gerando impacto econômico e empregos.

Toda a estrutura do governo municipal está mobilizada para o Réveillon. A Secretaria de Ordem Pública, com a atuação da Guarda Municipal e do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop), estará presente. Polícia Militar, Segurança Presente, Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros também participam da estrutura do evento.

Para garantir a segurança e o fluxo durante a festa, haverá esquema especial de trânsito. Na Praia dos Cavaleiros, a Avenida Atlântica será interditada a partir das 15h, permitindo o acesso de veículos para estacionamentos particulares e moradores até às 16h. A entrada para montagem de barracas na areia da praia será até às 18h, proibindo o estacionamento de ônibus de turismo na orla das praias dos Cavaleiros e Pecado.

Na Praia da Barra, a partir das 20h, cones serão colocados na Rodovia Amaral Peixoto para garantir a segurança dos pedestres que assistirão aos shows e à queima de fogos. Agentes de trânsito e viaturas estarão presentes até o final do evento.