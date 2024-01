Hotéis à beira da Praia dos Cavaleiros registram ocupação de 100% - Foto: Ilustração

Publicado 01/01/2024 11:21

Macaé - O Réveillon em Macaé não apenas celebra o início do ano novo, mas também impulsiona significativamente o turismo na cidade. Com os hotéis à beira da Praia dos Cavaleiros registrando uma ocupação de 100%, e a presença de dezenas de ônibus de turismo, o setor econômico local é beneficiado.

O secretário de Turismo, Léo Anderson, destaca que a atividade turística não só promove a geração de empregos e renda, mas também contribui para fortalecer a economia local. Ele ressalta o sucesso da ocupação total nos hotéis e restaurantes ao longo da orla, refletindo o interesse dos visitantes em aproveitar as festividades de fim de ano na cidade.

Os turistas também elogiam a hospitalidade e a preparação da cidade para receber os visitantes durante as festividades. Maria do Socorro Castro, uma turista de Minas Gerais, expressa sua admiração pela charmosa cidade, pela decoração de Natal detalhada e pela organização do trânsito em diversos pontos.

O cenário turístico aquecido durante o Réveillon não apenas proporciona momentos de celebração, mas também destaca o potencial de Macaé como um destino atrativo para visitantes de diferentes regiões. O comprometimento com a organização e a oferta de uma experiência agradável aos turistas contribuem para fortalecer a reputação da cidade como um destino turístico vibrante.