O processo de Pré-Matrícula representa uma oportunidade crucial para estudantes e seus responsáveis garantirem vagas nas instituições educacionais municipaisFoto: João Barreto

Publicado 02/01/2024 17:46

Macaé - A Prefeitura de Macaé anuncia a abertura da segunda fase de Pré-Matrícula para estudantes maiores de idade e responsáveis por alunos nos níveis: Infantil (Pré-Escola), 1º e 2º segmentos do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), Educação de Jovens e Adultos (Etapa I a IX) e Ensino Médio. As inscrições online estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (3) até o dia 10 de janeiro, através do Portal Oficial da Prefeitura de Macaé (www.macae.rj.gov.br).

O resultado da primeira fase de Pré-Matrícula, encerrada em 12 de dezembro de 2023, será divulgado no Portal no próximo dia 18. Já os resultados da segunda fase estarão disponíveis a partir do dia 30 deste mês. Os candidatos da primeira fase deverão efetivar suas matrículas entre os dias 18 e 24 de janeiro, enquanto os da segunda fase terão o período de 30 de janeiro a 2 de fevereiro para garantir sua vaga.

A terceira e última fase de Pré-Matrícula, direcionada exclusivamente para estudantes da Educação Infantil, terá seu prazo de inscrição aberto de 22 a 26 de janeiro. O resultado será divulgado em 15 de fevereiro, com matrículas ocorrendo nas escolas entre 19 e 23 de fevereiro. Após esta fase, a Pré-Matrícula da Educação Infantil estará disponível a partir de 27 de fevereiro, na sede da Secretaria de Educação, localizada na Cidade Universitária, bairro Granja dos Cavaleiros.

O processo de Pré-Matrícula representa uma oportunidade crucial para estudantes e seus responsáveis garantirem vagas nas instituições educacionais municipais. A Prefeitura de Macaé reforça a importância da participação ativa da comunidade nesse processo, assegurando que todos tenham acesso à educação de qualidade.