Durante esse período, os interessados podem entrar em contato com a equipe da Casa do Empreendedor por meio do telefone (22) 2796-1697 - Foto: Divulgação

Durante esse período, os interessados podem entrar em contato com a equipe da Casa do Empreendedor por meio do telefone (22) 2796-1697 Foto: Divulgação

Publicado 02/01/2024 17:44

Macaé - A Casa do Empreendedor, localizada no Macaé Facilita do Sana e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, estará disponibilizando atendimento virtual de 02 a 31 de janeiro de 2024. A iniciativa busca oferecer suporte e orientação aos empreendedores da região de maneira segura e eficiente.

Durante esse período, os interessados podem entrar em contato com a equipe da Casa do Empreendedor por meio do telefone (22) 2796-1697 ou pelo e-mail casaempreendedormacae@gmail.com. Essa abordagem virtual visa facilitar o acesso dos empreendedores aos serviços oferecidos, garantindo que as demandas sejam atendidas mesmo durante esse período específico.

A medida reflete o compromisso da Casa do Empreendedor em adaptar-se às necessidades dos empreendedores locais, fornecendo um canal de comunicação direto e acessível para esclarecimento de dúvidas e recebimento de orientações. Com essa iniciativa, a unidade busca fortalecer o ecossistema empreendedor na região e contribuir para o desenvolvimento econômico local.