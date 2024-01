Frejat subirá ao palco em uma apresentação que promete agitar a noite de todos os amantes da boa música - Foto: Ilustração

02/01/2024

Macaé - Após o êxito de eventos marcantes como o Réveillon, o Natal Magia e as deslumbrantes Águas Dançantes, Macaé se prepara para receber o próximo grande acontecimento: o Sesc Verão. Em parceria com a Prefeitura de Macaé, o Sesc promoverá uma extensa programação repleta de shows e atividades culturais na Praia dos Cavaleiros, iniciando no dia 13 de janeiro, às 21 horas.

Abrindo os trabalhos, o renomado cantor Frejat, com quatro décadas de contribuição ao cenário do rock nacional, subirá ao palco em uma apresentação que promete agitar a noite de todos os amantes da boa música. O evento é gratuito, proporcionando a todos a oportunidade de apreciar a performance única do artista.

A programação continua com Alceu Valença no dia 20 de janeiro, também às 21 horas. Conhecido por mesclar a guitarra elétrica com os ritmos do agreste nordestino, o artista promete um espetáculo repleto de sucessos consagrados ao longo de sua carreira.

No dia 27, é a vez de Diogo Nogueira subir ao palco, trazendo o melhor do samba brasileiro contemporâneo. Sua presença é aguardada como uma das principais atrações do evento, complementando a diversidade musical oferecida pelo Sesc Verão.

Além dos shows, o Sesc Verão proporcionará atividades esportivas, culturais e de educação em saúde, garantindo entretenimento para todos os públicos. A programação ocorrerá de 13 a 28 de janeiro, consolidando-se como um evento diversificado e acessível para toda a comunidade macaense.

Marque na Agenda:

Frejat: 13 de janeiro, 21h

Alceu Valença: 20 de janeiro, 21h

Diogo Nogueira: 27 de janeiro, 21h