Está implementa, pelo Programa SIRIUS Brasil, a nova circulação na Terminal de Controle MacaéFoto: Divulgação

Publicado 04/01/2024 12:35

Macaé – Desde 28 de dezembro, a Terminal Macaé (TMA-ME) está operando com ajustes significativos. O Controle de Aproximação Macaé (APP-ME), responsável pelas aeronaves offshore na Bacia Petrolífera de Campos, passou por transformações no âmbito do Programa SIRIUS, um esforço do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

O Projeto para Melhorias nos Serviços de Navegação Aérea nas Bacias Petrolíferas (PFF-008) busca aprimorar a Segurança Operacional e estruturar o espaço aéreo na região. Uma das mudanças notáveis foi a reclassificação do espaço aéreo de "D" para "C", proporcionando maior separação entre tráfegos visuais e instrumentais, elevando a segurança.

A TMA-ME teve ajustes nos limites verticais e horizontais, tornando o espaço aéreo mais flexível. Mudanças precedidas por um rigoroso Gerenciamento do Risco à Segurança Operacional e treinamento para os controladores no ICEA em São José dos Campos.

A decisão colaborativa envolveu DECEA, CINDACTA II, ICA, PETROBRAS, NAV Brasil e contribuições de empresas aéreas. As mudanças buscam modernizar a navegação aérea nas Bacias Petrolíferas com Rotas RNAV, atendendo padrões internacionais de segurança.