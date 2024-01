Mais um acidente na entrada de Macaé e nosso mandato vem cobrar providências urgentes - Foto: Divulgação / Rede Social

Publicado 09/01/2024 12:32

Macaé - O deputado estadual Chico Machado não poupou críticas ao presenciar mais um acidente grave neste domingo (07) na entrada de Macaé, na BR-101. Exigindo medidas concretas da Arteris Fluminense e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o parlamentar, em um vídeo incisivo nas redes sociais, destacou que, embora não tenha havido vítimas fatais no acidente recente, ele recordou outro ocorrido no mesmo trecho, no Natal passado, que resultou em três mortes. Ele não hesitou em cobrar ações urgentes das autoridades responsáveis.

"Estou aqui na entrada de Macaé e me deparei com mais um acidente... desta vez, sem vítima fatal. Mas, quero fazer uma cobrança dura à autopista, ANTT e ao Governo Federal. É o segundo acidente que vejo aqui, o outro, no dia de Natal, deixou três mortos e esse hoje aqui, graças a Deus, nenhuma vítima fatal. Irei fazer todas as cobranças, isso não pode ficar acontecendo aqui em Macaé", ressaltou Chico Machado.

O acidente deste domingo, conforme informações da Arteris Fluminense, ocorreu no km 169,7, sentido Espírito Santo, envolvendo dois automóveis e resultando em uma vítima em estado moderado. A concessionária foi acionada por volta do meio-dia, a pista foi interditada, e o fluxo foi desviado pelo acesso. A liberação da pista ocorreu por volta das 13h50.

A atitude firme do deputado Chico Machado destaca a urgência de ações imediatas para garantir a segurança dos motoristas na BR-101, na região de Macaé.