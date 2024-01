O vandalismo, além de atentar contra o patrimônio público, é considerado crime pelo Código Penal brasileiro - Foto: Ilustração / Arquivo

Publicado 10/01/2024 13:55

Macaé - No último dia 5 de janeiro, o Ginásio Poliesportivo Municipal foi alvo de atos de vandalismo, resultando em danos significativos ao Material de Alumínio Composto (ACM), utilizado no revestimento de fachadas. A Secretaria de Obras, ao tomar conhecimento do incidente, agiu prontamente registrando um boletim de ocorrência para investigação.

O vandalismo, além de atentar contra o patrimônio público, é considerado crime pelo Código Penal brasileiro, conforme estabelece o artigo 163. A legislação prevê detenção e multa para quem comete atos de vandalismo contra bens de uso comum, como as chapas de alumínio do ginásio.

Felipe Bastos, Secretário de Obras, destacou a importância de zelar pelo patrimônio público: “O ginásio é um patrimônio público e tem sido tratado com o respeito que sempre mereceu durante a reforma. Cabe a toda população zelar pela sua integridade. Os recursos usados também são públicos. Ou seja, devemos sempre pensar nisso quando vemos algo desse tipo acontecer.”

A população é incentivada a colaborar com as autoridades, fornecendo qualquer informação relevante que possa contribuir para a investigação. Atitudes como essas prejudicam toda a comunidade e comprometem os investimentos em espaços públicos. A conscientização sobre a importância de preservar o patrimônio é fundamental para garantir um ambiente saudável e agradável para todos.