Moeda Social já faz parte da rotina de vendas de 469 lojas - Foto: Douglas Smmithy

Moeda Social já faz parte da rotina de vendas de 469 lojasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/01/2024 13:57

Macaé - Macaé está experimentando os impactos positivos do Programa Moeda Social, que já integra a rotina de 469 lojas, empresas e microempreendedores locais. Com aproximadamente R$ 6,5 milhões depositados em dezembro, a Moeda Social está promovendo dignidade para cerca de 50 mil pessoas beneficiadas pelo programa.

Até o momento, a Macaíba, moeda social local, gerou cerca de R$ 3,9 milhões em vendas para as empresas credenciadas no município. Essas transações envolvem uma ampla variedade de produtos, desde alimentos até vestuário. A Moeda Social está presente em sete setores administrativos criados pelo programa, fortalecendo o poder de compra das famílias em situação de vulnerabilidade social em Macaé.

Raphael Couto, coordenador do Programa Moeda Social de Macaé, destaca os esforços para ampliar a rede de lojas e pequenas empresas credenciadas: “Estamos validando os dados dos novos comércios cadastrados, ampliando assim a rede de lojas e pequenas empresas prestadoras de serviços que fazem parte do programa. Com isso, ampliamos a circulação da Macaíba, oferecendo às famílias beneficiadas mais opções de compra de produtos e contratação de serviços que promovem dignidade” disse.

Para facilitar a identificação dos comércios já credenciados, a equipe da Moeda Social lançou uma nova planilha com a identificação do nome fantasia e endereço das empresas, divididas pelas cores que representam os sete setores administrativos.

O processo de credenciamento para os comerciantes de Macaé está acessível através da página da Macaíba no site da prefeitura, onde podem obter informações e esclarecer dúvidas. A formalização do credenciamento acontece por meio de atendimento presencial na sede do Programa, situada na Rua Darcílio Possati, 134, sala 15 - Visconde de Araújo.