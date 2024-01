Primeira parcela da Macaíba movimentou mais de R$ 6 milhões em vendas - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 11/01/2024 15:00

Macaé - O Programa da Moeda Social Macaíba, que já consolidou cerca de R$ 4 milhões em vendas neste mês, está impulsionando a economia local e formando uma nova rede econômica em Macaé. O montante, proveniente das vendas registradas por lojas e empresas credenciadas, está fortalecendo especialmente o comércio em bairros, comunidades e distritos abrangidos pelos sete setores administrativos do programa.



Durante uma reunião entre os Secretários de Governo, Juninho Luna; de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna; de Planejamento, Wagner Carvalho; e o coordenador do Programa da Moeda Social, Raphael Couto, foi avaliado o impacto econômico positivo já observado no comércio local. A expectativa é que esse impulso econômico contribua para o fortalecimento do comércio em diferentes partes da cidade.

Macaíba amplia rede econômica de Macaé Foto: Divulgação

O encontro resultou na definição de um cronograma específico de apoio aos comerciantes locais credenciados ao Macaíba. Essa iniciativa é fruto de uma parceria entre a Coordenadoria da Moeda Social e a Casa do Empreendedor, que liderou o número de atendimentos em todo o Estado em 2023.



A primeira parcela da Macaíba foi liberada em 26 de dezembro, proporcionando às 50 mil pessoas beneficiadas pelo programa a oportunidade de movimentar mais de R$ 6 milhões em vendas. Estima-se que esse valor possa atingir a marca de R$ 75 milhões ao longo do ano, impulsionando ainda mais a economia local.