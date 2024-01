Projeto 'Alimente um Cão em Situação de Rua' começa em Macaé - Foto: Divulgação

Projeto 'Alimente um Cão em Situação de Rua' começa em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 11/01/2024 15:02

Macaé - A Secretaria de Proteção Animal de Macaé lançou o projeto "Alimente um Cão em Situação de Rua" como parte do Programa de Saúde Animal. A iniciativa visa melhorar a qualidade de vida dos cães que vivem nas ruas, fornecendo água e ração. O projeto conta com a colaboração de empresas, comércios e indivíduos interessados em contribuir para o bem-estar desses animais.



A adesão ao projeto pode ser feita na sede da Secretaria de Proteção Animal, localizada na Rua Euzébio de Queiroz, 485, no Centro. A secretária de Proteção Animal, Cristiane Fagundes, destaca a importância da participação ativa da população, tanto na doação de alimentos quanto na monitorização dos "Pet Stops", comedouros instalados para fornecer água e ração aos animais em situação de rua.



O primeiro "Pet Stop" já foi instalado como um protótipo desenvolvido pela secretaria em parceria com o comércio local. As empresas interessadas em ser parceiras do projeto podem assinar um termo de compromisso para manter o dispositivo abastecido com alimentos e água fresca para os animais.



Cristiane ressalta que é fundamental instalar o "Pet Stop" à sombra e realizar a limpeza diária do reservatório de água. Além disso, destaca a importância da exposição durante o horário comercial, dependendo do local. Os interessados em participar do projeto podem entrar em contato com a Secretaria de Proteção e Defesa Animal pelo telefone 27636322 ou 22 99285-6779 para obter mais informações.

Projeto "Alimente um Cão em Situação de Rua" busca melhorar qualidade de vida dos animais em Macaé





Interessados em participar do projeto podem entrar em contato com a Secretaria de Proteção e Defesa Animal





ProtecaoAnimal, CausaAnimal, BemEstarAnimal, Macaé,





Macaé - A Secretaria de Proteção Animal de Macaé lançou o projeto "Alimente um Cão em Situação de Rua" como parte do Programa de Saúde Animal. A iniciativa visa melhorar a qualidade de vida dos cães que vivem nas ruas, fornecendo água e ração. O projeto conta com a colaboração de empresas, comércios e indivíduos interessados em contribuir para o bem-estar desses animais.





A adesão ao projeto pode ser feita na sede da Secretaria de Proteção Animal, localizada na Rua Euzébio de Queiroz, 485, no Centro. A secretária de Proteção Animal, Cristiane Fagundes, destaca a importância da participação ativa da população, tanto na doação de alimentos quanto na monitorização dos "Pet Stops", comedouros instalados para fornecer água e ração aos animais em situação de rua.





O primeiro "Pet Stop" já foi instalado como um protótipo desenvolvido pela secretaria em parceria com o comércio local. As empresas interessadas em ser parceiras do projeto podem assinar um termo de compromisso para manter o dispositivo abastecido com alimentos e água fresca para os animais.





Cristiane ressalta que é fundamental instalar o "Pet Stop" à sombra e realizar a limpeza diária do reservatório de água. Além disso, destaca a importância da exposição durante o horário comercial, dependendo do local. Os interessados em participar do projeto podem entrar em contato com a Secretaria de Proteção e Defesa Animal pelo telefone 27636322 ou 22 99285-6779 para obter mais informações.