Acesso à praia para pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes é feito pela rampa com o apoio da Defesa Civil - Foto: Cassio Brotas / Ilustração

Publicado 12/01/2024 16:19 | Atualizado 12/01/2024 16:25

Macaé - Neste domingo (14), o projeto "Verão para Todos" continua a transformar a Praia de Hollywood, no canto esquerdo da Praia dos Cavaleiros, em um espaço inclusivo e acessível a todos. Das 9h às 14h, o projeto oferece oportunidades de lazer para pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes, promovendo experiências únicas no mar.

A acessibilidade à praia é garantida por uma rampa especialmente projetada, com o apoio crucial da Defesa Civil. Agentes capacitados e voluntários estão disponíveis para oferecer suporte, utilizando cadeiras anfíbias, permitindo que as pessoas com mobilidade reduzida desfrutem das águas do mar, desde que as condições climáticas sejam favoráveis. Caso contrário, os agentes conduzem os banhistas até a beira do mar para experiências igualmente enriquecedoras.

O Secretário Adjunto de Defesa Civil, Joseferson de Jesus, destaca a importância do projeto para a inclusão e o bem-estar: "Os participantes têm contato com a natureza e desfrutam de momentos de diversão, promovendo o bem-estar e conscientização sobre as potencialidades desses indivíduos."

O "Verão para Todos" seguirá acontecendo em diferentes locais ao longo das próximas semanas, proporcionando oportunidades de lazer inclusivas. As próximas datas incluem passagens pela Lagoa de Imboassica e novas edições na Praia de Hollywood.