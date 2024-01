Acesso gratuito à internet em espaços públicos completa um mês - Foto: Divulgação

Publicado 14/01/2024 18:49

Macaé - O programa "Wi-Fi Macaé" alcançou a expressiva marca de 15 mil usuários cadastrados pouco mais de um mês após o seu lançamento, em 8 de dezembro do ano passado. A iniciativa, liderada pela Secretaria Adjunta de Ciência e Tecnologia, proporciona acesso gratuito à internet em mais de 70 pontos estratégicos, abrangendo todo o município, incluindo a região serrana. Os dados coletados indicam que o tempo médio de uso é de 15 minutos, e o tráfego já atingiu 3TB até o momento.

Cada ponto de acesso é identificado por uma placa indicativa com QR Code. Para se conectar, os usuários precisam procurar a rede "Wi-Fi Macaé" em seus dispositivos e seguir um rápido processo de autenticação, fornecendo informações básicas. Após o cadastro, o acesso é liberado em todos os pontos da cidade.

O objetivo do programa é garantir o acesso gratuito à internet, facilitando a conexão com serviços governamentais, otimizando atendimentos e estimulando a interação com educação, conhecimento e entretenimento. Além disso, câmeras 360 graus estão sendo instaladas nos pontos de acesso para monitorar os locais.

O Secretário Adjunto de Ciência e Tecnologia, Marcos Lemos, destaca a magnitude do projeto: "É o maior projeto de inclusão digital que Macaé já fez. É uma internet com velocidade rápida e de qualidade. Tem pessoas que precisam muito da conexão e não têm condições de colocar crédito no celular. Tem gente que está procurando emprego e vai utilizar essa conexão gratuita para enviar um currículo, por exemplo", disse.

A liberação das conexões ocorre principalmente em praças e prédios públicos, cobrindo uma área de 50 a 100 metros quadrados, com capacidade para 250 usuários simultâneos. Marcos Lemos ressalta a dinâmica do programa, com possibilidade de remanejamentos e expansões conforme a demanda, visando tornar o município cada vez mais conectado.