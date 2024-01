"Cartão Macaé" busca conceder benefício tarifário diferenciado no pagamento da passagem de R$ 1 no transporte coletivo urbano - Foto: Douglas Smmithy

"Cartão Macaé" busca conceder benefício tarifário diferenciado no pagamento da passagem de R$ 1 no transporte coletivo urbanoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 14/01/2024 18:48

Macaé - O programa "Cartão Macaé" reforça seu compromisso com a população ao inaugurar um novo espaço de atendimento na Rua da Igualdade, nº 173, esquina com a Rua Dr. João Cupertino, no Centro. A Casa do "Cartão Macaé" visa proporcionar conforto, acessibilidade e agilidade no atendimento aos usuários, ampliando o acesso ao benefício de "Passagem a R$ 1", mantido pelo governo municipal como parte dos investimentos em melhorias na assistência à população que utiliza diariamente o transporte público.

Com uma média de mais de 100 mil pessoas utilizando o Cartão diariamente, a nova estrutura visa facilitar não apenas a obtenção do benefício tarifário, mas também alterações cadastrais e solicitação de novas vias do Cartão. Para a emissão da primeira via, o usuário deve apresentar cópia e original da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência emitido até 90 dias da data do requerimento do cadastramento. A conta de água, luz ou telefone deve estar em nome do usuário, do cônjuge, do companheiro e de ascendentes ou descendentes até o 2º grau de parentesco, devidamente documentado. Após a conferência da documentação, será feita uma foto gratuita no setor para finalizar o cadastramento.

Criado em 2018 pela prefeitura através da Lei Municipal nº 4.483/2018 e regulamentado pelo decreto nº 081/2018, o "Cartão Macaé" busca conceder benefício tarifário diferenciado no pagamento da passagem de R$ 1 no transporte coletivo urbano a residentes do município, proporcionando um transporte público acessível e eficiente.