Guilherme Santos participou da competição em São PauloFoto: Divulgação

Publicado 15/01/2024 13:12

Macaé - Guilherme Lopes Pinheiro dos Santos, atleta de 25 anos de Macaé, surpreendeu no TMB Platinum-Brasileiro de Tênis de Mesa, realizado em São Paulo em dezembro de 2023. Em sua estreia em competições nacionais, o jovem conquistou o 2° lugar no Absoluto C por equipes, trazendo orgulho para sua cidade natal.

Guilherme descobriu sua paixão pelo tênis de mesa em 2013, apresentado pelo professor Mário Cure. Inicialmente um hobby enquanto atleta de futebol, a dedicação ao esporte da raquete cresceu após deixar o futebol em 2015. Federado por Macaé, ele se preparou participando de eventos estaduais, conquistando pódios e, finalmente, alcançando um campeonato brasileiro.

O atleta relembra suas primeiras conquistas em 2016, onde ficou em segundo lugar no Absoluto A em um campeonato no Dia do Trabalhador e obteve o terceiro lugar em cinco participações na categoria Juventude. A trajetória de Guilherme inclui títulos em 2017, a participação na Copa das Federações em 2018, a vitória no Fest Verão e o título de campeão Absoluto A em 2022.

No ano de 2023, além de sua conquista no TMB Platinum-Brasileiro, Guilherme foi destaque na Liga Costa do Sol, terminando entre os oito melhores do ano. Para ele, o tênis de mesa vai além do esporte, representando valores como dedicação, compromisso, disciplina, e até mesmo benefícios para a saúde física. Ele destaca que a prática contribuiu significativamente para o desenvolvimento do controle emocional, tanto dentro quanto fora das competições.

O atleta macaense reforça a importância do esporte não apenas como uma carreira, mas como uma oportunidade para cultivar valores humanos essenciais. Com determinação, humildade e perseverança, Guilherme Lopes Pinheiro dos Santos continua a brilhar nos cenários esportivos nacionais.