O formulário está disponível no Portal da Prefeitura até o dia 31 - Foto: Moisés Bruno H. Santos

O formulário está disponível no Portal da Prefeitura até o dia 31Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 15/01/2024 13:10

Macaé - A Secretaria de Cultura de Macaé anunciou a abertura das inscrições online para a Listagem de Intenção de Vaga na Escola Municipal de Dança (E.M.Dança). Os interessados podem se inscrever no formulário disponível no Portal da Prefeitura até o dia 31 deste mês. No atual ano letivo, a E.M.Dança oferecerá 200 vagas em cursos gratuitos de dança para crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos. A sede da escola passou por uma revitalização completa.

A reforma da sede, localizada na rua São João, 200, Centro da cidade, abrangeu desde os pisos flutuantes até o telhado, incluindo pintura e grafite no interior e no muro. O início das aulas, previsto inicialmente para 19 de fevereiro, foi adiado para março devido às melhorias realizadas. O mês de fevereiro será dedicado à seleção de alunos, com o objetivo de efetivar as matrículas dos alunos antigos, matricular novos alunos e realizar audições para as turmas de Básico e Médio.

A diretora da E.M.Dança, Cláudia Tenório, destaca a importância do preenchimento atento do formulário de Intenção de Vaga, que contempla modalidades como Ballet Clássico, Jazz, Danças Urbanas e Dança Contemporânea. O formulário não garante a vaga, sendo preenchidas respeitando a ordem de inscrição e a disponibilidade em cada turma. A expectativa é atender um total de 500 alunos este ano.

Os responsáveis pelos candidatos selecionados receberão e-mails de confirmação da inscrição e serão convocados para efetivar a matrícula no período de 5 a 9 de fevereiro. A renovação online de matrícula também está em andamento, e a lista de espera será válida por até seis meses após o período de inscrição. Os interessados que não conseguirem vaga devido à lotação das turmas serão automaticamente incluídos na lista de espera.

Saiba mais sobre a Escola Municipal de Dança e as oportunidades oferecidas acessando o Portal da Prefeitura de Macaé.