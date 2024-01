As atividades dos agentes de endemias incluem a pesquisa de densidade larvária, usando a técnica de conchada para retirar amostras de larvas - Foto: Divulgação

Publicado 14/01/2024 19:06

Macaé - Com o aumento das temperaturas e as chuvas típicas do verão, Macaé está intensificando as ações de combate ao mosquito Culex (pernilongo). Em uma abordagem integrada, a Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas) e a Secretaria Adjunta de Serviços Públicos estão focadas na limpeza de canais e no tratamento com larvicida biológico.

O coordenador da Cevas, Luan Campos, destacou a importância da pulverização com o carro fumacê em áreas com alta incidência de mosquitos. Ele ressaltou que essa medida ocorre em paralelo às ações de limpeza, inspeção e tratamento com biolarvicidas ao longo das margens do canal.

O secretário adjunto de Serviços Públicos, Rodrigo da Silva, explicou que a secretaria segue um cronograma de limpeza dos canais, com o objetivo de remover gigogas, realizar roçagem mecanizada e capina. Ele enfatizou que 10 profissionais, máquinas retroescavadeiras, caminhões e escavadeiras hidráulicas estão envolvidos nesse esforço.

As atividades dos agentes de endemias incluem a pesquisa de densidade larvária, usando a técnica de conchada para retirar amostras de larvas. Essas amostras são então registradas em laboratório para o cálculo da Densidade de Larvas e Pupas (DPL). Além disso, eles aplicam larvicida biológico no leito do canal e realizam o controle químico com máquinas pulverizadoras costais ao longo das margens.

O mosquito Culex, conhecido como pernilongo, só as fêmeas picam. Elas perfuram a pele para se alimentar de sangue, sendo essencial controlar sua proliferação para prevenir possíveis doenças transmitidas por esses insetos. A população pode fazer solicitações e denúncias à Coordenadoria Especial de Vigilância em Saúde, por meio do e-mail cevas@macae.rj.gov.br ou pelo Disque Dengue, com ligação gratuita: 0800-022-6461.