Interessados em concorrer às vagas podem dirigir-se à sede da Central do TrabalhadorFoto: Divulgação

Publicado 15/01/2024 13:15

Macaé - Com a segunda quinzena do ano, a Central do Trabalhador de Macaé apresenta um aumento significativo no número de vagas de emprego. A Secretaria Adjunta de Trabalho e Renda inicia a semana com um total de 258 oportunidades, abrangendo diferentes níveis de experiência e escolaridade, desde fundamental até superior.

Entre as oportunidades disponíveis, destacam-se cargos como auxiliar administrativo (PCD), padeiro offshore, motorista escolar, instrumentista escalador, cozinheiro marítimo, ajudante de cozinha offshore, saloneiro, atendente, almoxarife, camareira, recepcionista, porteiro, especialista técnico V (exclusivo para PCD), ajudante de produção e qualidade (PCD), comissário offshore bilíngue, entre outros.

Os interessados em concorrer às vagas podem dirigir-se à sede da Central do Trabalhador, localizada no Edifício Comercial Lotus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, Praia Campista, das 8h às 17h. Caso não encontrem uma vaga que se alinhe ao perfil desejado, há a opção de realizar o cadastro de forma online.

A lista completa de vagas está disponível no portal da prefeitura, e a Secretaria oferece um link específico para o cadastro online, proporcionando mais praticidade aos candidatos em busca de oportunidades de trabalho.