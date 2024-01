População pode acessar serviço disponível por meio de mensagens virtuais e ligações - Foto: Ilustração

Publicado 16/01/2024 12:04

Macaé - Em uma iniciativa pioneira, a Prefeitura de Macaé lança o Disque Abordagem Social, um canal de atendimento que permite à população comunicar situações de exploração, violência ou vulnerabilidade envolvendo crianças, adolescentes e adultos nas ruas da cidade. O serviço, disponível por meio de mensagens virtuais e ligações no número (22) 99255-3655, opera de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h.

O Disque Abordagem Social conta com uma equipe especializada composta por assistentes sociais e psicólogos. Este time, acionado ao receber mensagens ou ligações, realiza abordagens nos locais indicados, visando identificar casos de exploração, violência e condições específicas de vulnerabilidade. Essa abordagem pode ocorrer em diversos lugares, desde ruas até praças e praias.

A população é incentivada a fornecer informações detalhadas, incluindo rua, ponto de referência e o perfil da pessoa envolvida. A coordenação do Disque Abordagem Social direciona-se aos locais indicados, realiza abordagens e disponibiliza questionários para levantamento de dados dos abordados.

Após a abordagem, crianças e adolescentes podem ser encaminhados para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e Creas. Os adultos que aceitarem podem ser direcionados para espaços de acolhimento, como o Centro POP. As ações envolvem desde o acolhimento até a reinserção dessas pessoas na sociedade, contando com atenção de psicólogos, assistentes sociais e serviços de saúde municipal.

Sabrina Nunes, Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, destaca que o Disque Abordagem Social visa identificar situações de risco pessoal e social, violações de direitos e as condições de vida das pessoas em vulnerabilidade. A iniciativa busca construir processos de saída das ruas, possibilitar acesso a serviços e benefícios assistenciais, promover a reinserção familiar e comunitária, e contribuir para a proteção social no município.

Para obter mais informações, o e-mail disponibilizado é abordagemsocialmacae@gmail.com.