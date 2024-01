Atividades podem impactar o trânsito no bairro - Foto: Divulgação

Atividades podem impactar o trânsito no bairroFoto: Divulgação

Publicado 16/01/2024 12:11

Macaé - As obras de infraestrutura em Macaé ganharam destaque com o início da segunda fase da implantação da rede separativa de esgoto no bairro Aroeira. O foco desta etapa está nas ruas próximas ao Canal do Capote, onde uma série de intervenções será realizada para fortalecer o sistema de esgoto local.

A expansão do sistema compreende a instalação de uma rede coletora, uma linha de recalque (tubulação pressurizada) e uma estação elevatória. Esta última será crucial para bombear o efluente sanitário até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Ao totalizar essas melhorias, mais de 4.500 moradores serão beneficiados, garantindo uma coleta eficiente e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

As intervenções podem impactar temporariamente o trânsito em algumas vias, como Alzira Maria da Silva Guimarães, Aloizio Pinto de Andrade, Joaquim Alberto Brito Pinto e Henrique Stuart, que terão interdições parciais. Já as ruas Otto Pacheco e Vitória Régia sofrerão interdição total.

"Com as mudanças na circulação para a implantação das redes e demais estruturas, quem costuma circular por esses locais deve ter atenção redobrada à sinalização ou optar por rotas alternativas, evitando possíveis trechos de lentidão", destaca Sérgio Zau, gerente de Engenharia da concessionária BRK.

É importante que a comunidade local esteja atenta à sinalização para evitar acidentes durante as obras. A colaboração da população também é requisitada, solicitando que não estacionem veículos nas ruas afetadas nos dias previstos para a realização das obras. Em casos de emergências médicas ou serviços essenciais, a passagem será liberada.

Dúvidas e solicitações podem ser direcionadas aos telefones 0800 771 0001 e (22) 99878-0023 (Plantão Social), além do e-mail plantaosocialmacae@brkambiental.com.br.