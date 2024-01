Agentes de endemias irão percorrer os bairros fazendo vistoria com o objetivo de encontrar e eliminar recipientes com água parada que possam servir de criadouros do mosquito - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 17/01/2024 12:17

Macaé - Reforçando as medidas de combate e controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas), da Secretaria de Saúde de Macaé, lançou a Campanha "Tem Aedes por aí?". Nesta terça-feira (16), teve início um extenso mutirão em 11 pontos da cidade, incluindo bairros da sede do município e um distrito da Região Serrana, estendendo-se até sexta-feira (19).

Agentes de endemias percorrerão os bairros Cajueiros, Morro de São Jorge, Nova Malvinas, Visconde, Riviera Fluminense, Praia Campista, Nova Holanda, Parque Aeroporto, Jardim Franco, Lagomar e Córrego do Ouro, realizando inspeções em residências, comércios e terrenos baldios. O objetivo é identificar e eliminar recipientes com água parada, possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Luan Campos, coordenador da Cevas, destaca a importância do envolvimento da população no cuidado com suas casas. Além da vistoria, os agentes realizam um trabalho de conscientização, orientando os moradores sobre a necessidade de eliminar possíveis focos do mosquito. Campos ressalta a importância da colaboração de todos na prevenção.

Os agentes também inspecionarão pontos estratégicos, como borracharias, ferros-velhos e órgãos públicos e privados nos bairros Lagomar, São José do Barreto e Barra. Além das ações nos bairros, a Cevas iniciou uma campanha de Educação em Saúde em locais de grande circulação. Na quarta-feira (17), a equipe estará no Calçadão da Avenida Rui Barbosa, oferecendo orientações sobre arboviroses, distribuindo material informativo e cadastrando para castração. Na sexta-feira (19), o mesmo trabalho será realizado no Pronto Socorro Municipal, no bairro Imbetiba.

Para solicitações e denúncias, a população pode contatar a Cevas através da Rua Vereador Manoel Braga, 425, no Centro, pelo email cevas@macae.rj.gov.br ou pelo Disque Dengue (0800-022-6461) e Whatsapp Aedes (22) 2772-6461. A participação ativa da comunidade é fundamental no enfrentamento dessas doenças.