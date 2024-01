Quem também quiser colaborar com doações para a Toca de Assis pode entrar em contato pelos telefones (22) 2791-1237 e (22) 98126-8102 - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 17/01/2024 12:12

Macaé - O Programa de Saúde e Bem Estar Social (Pró-Bem) da Prefeitura de Macaé deu início às ações solidárias em 2024, realizando nesta terça-feira (16) a primeira entrega de alimentos não perecíveis do ano. A Instituição Toca do Assis foi a beneficiada, recebendo cerca de 150 quilos de alimentos. A coordenadora do Pró-Bem e primeira-dama, Quelen Rezende, conduziu a entrega, destacando a importância das parcerias solidárias para o fortalecimento das causas sociais.



A primeira-dama, Quelen Rezende, enfatizou a relevância das ações solidárias e agradeceu à Instituição Toca do Assis e ao projeto gratuito Pagode do Bem, que contribuíram para a arrecadação dos alimentos. O Pagode do Bem, representado por Eigon Leocádio, participou ativamente na coleta realizada no dia 6 de janeiro.

As abrigadas na Toca do Assis testemunharam a entrega, expressando gratidão pela generosidade. Dalva da Silva, de 62 anos, residente há uma década na instituição, destacou a importância das doações para a qualidade de vida das acolhidas. As irmãs Maria Fernanda Godoy e Cleonice Gomes, representantes da Toca do Assis, ressaltaram a especialidade das doações do Pró-Bem.



A entrega solidária é resultado da iniciativa da equipe MJ Produções, composta por três amigos: Eigon Leocádio, Leonardo Ferreira e Layvison Cabral. A previsão é que, em fevereiro, ocorra outra edição do projeto, com novas doações de alimentos.



A Toca do Assis, que oferece atendimento médico, fisioterápico e odontológico gratuito às acolhidas, pode ser contatada pelos telefones (22) 2791-1237 e (22) 98126-8102. A instituição, localizada na Avenida Otoniel Gomes Tavares, 635, São José do Barreto, aceita doações de material de limpeza, roupas, leite e itens de higiene pessoal como hidratantes, sabonetes e shampoos. Interessados em colaborar também podem acessar as redes sociais da instituição: @tocadeassismacae e tocadeassisirmas.org.br.