Kynnie Williams promete encantar o público no palco montado no posto 2 da Praia dos Cavaleiros, às 21h - Foto: Divulgação

Kynnie Williams promete encantar o público no palco montado no posto 2 da Praia dos Cavaleiros, às 21hFoto: Divulgação

Publicado 17/01/2024 12:09

Macaé - A cidade de Macaé se prepara para mais uma semana repleta de atrações musicais no Sesc Verão, projeto que conta com a co-realização da Prefeitura. Na sexta-feira (19), a talentosa cantora local Kynnie Williams promete encantar o público no palco montado no posto 2 da Praia dos Cavaleiros, às 21h. A apresentação, inicialmente agendada para o último domingo (14), foi remarcada devido às fortes chuvas que atingiram a região.

A moradora de Macaé, Kynnie Williams, desde jovem demonstra seu talento musical, misturando estilos como R&B, soul, jazz, blues e pop. Inspirada por artistas renomados como Beyoncé, Iza, Gilberto Gil, e os colegas do Inbraza, ela é parte do selo pop em parceria com a Som Livre e a Liga Entretenimento.

No sábado (20), o renomado cantor, compositor e instrumentista Alceu Valença sobe ao palco do Sesc Verão, às 21h, prometendo uma apresentação repleta de ritmos e sucessos acumulados ao longo de mais de 40 anos de carreira. Já no domingo (21), a banda Rei Midas, celebrando 30 anos de trajetória, se apresenta às 20h, trazendo sucessos de blues e rock, incluindo composições autorais como "João Ninguém Futuro".

A programação continua na semana seguinte, com o renomado sambista Diogo Nogueira dominando o palco no dia 27, às 21h. Com uma carreira consolidada e diversos álbuns de sucesso, Nogueira promete uma noite de muito samba e parcerias com outros grandes artistas. No encerramento, no dia 28, às 20h, Ricardo Badaró traz ritmo, expressividade e respeito à tradição do samba.

A temporada de shows começou com grande entusiasmo no último domingo (14), com a apresentação do cantor e compositor Frejat, que levou ao público os conhecidos sucessos do rock nacional. O Sesc Verão Macaé se firma como um palco diversificado e acessível para apreciar a rica cena musical local e nacional, proporcionando momentos de cultura e entretenimento à comunidade.