Delegacia de Paraíba do Sul 107ª DP - Foto: Agência Rlagos Notícias

Publicado 17/01/2024 13:05

Macaé - Em Paraíba do Sul - Cidade das Águas, Região Central do Estado do Rio de Janeiro, um andarilho que estava foragido da Justiça foi detido, na terça-feira (16). Ele foi encaminhado à delegacia local e foi transferido para um presídio do Complexo Penitenciário de Bangu nesta quarta-feira (17).

A Polícia Civil informou que o homem, de 46 anos, possuía um mandado de prisão em aberto pela prática de um roubo de veículo a mão armada ocorrido em 2008 na cidade de Macaé. Sua condenação a seis anos de prisão em regime fechado ocorreu no ano passado.

Segundo relatos da Polícia Civil, o andarilho alegou estar em Paraíba do Sul há algumas semanas. Sua abordagem no Centro da cidade resultou de uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar, que visam verificar na Justiça a situação de pessoas provenientes de outros municípios e que são frequentemente observadas perambulando pelas ruas de Paraíba do Sul.