Macaé na elite da educação espacial professora é selecionada para treinamento em Houston-EUAFoto: Divulgação

Publicado 18/01/2024 12:45

Macaé - A professora de robótica Érica Scheffel, da Escola Estadual Municipalizada Polivalente Anísio Teixeira, está prestes a realizar um sonho que muitos consideram distante: passar uma semana na estação espacial em Houston, nos Estados Unidos. Essa oportunidade única surge através do Limitless Global Educator Program, que selecionou Érica como uma das dez educadoras do Brasil a participar desse treinamento exclusivo sobre exploração espacial.

Érica, que atua no Polivalente desde 2017 e possui mestrado e doutorado em Informática pela UFRJ, está entre os dez educadores da Educação Básica do Brasil e da Nigéria escolhidos para integrar o programa. Além da imersão em Houston, eles participarão de sessões educativas virtuais ao longo de um ano e realizarão visitas técnicas às bases espaciais no Brasil, no Rio Grande do Norte, e na Nigéria. O programa cobrirá todos os custos relacionados às viagens.

Ao destacar o impacto dessa oportunidade, Érica ressalta: "Estar entre os dez do Brasil, sendo a única do estado do Rio de Janeiro, é muito gratificante. Reforça que estou no caminho certo, contribuindo para o futuro dos alunos e mostra que a educação pode nos levar muito além das fronteiras."

A Escola Estadual Municipalizada Polivalente Anísio Teixeira será beneficiada com materiais enviados pelo programa, ampliando as possibilidades de aprendizado em tecnologia. A secretária de Educação, Leandra Lopes, destaca o reconhecimento do legado de investimento no ensino tecnológico em Macaé, elogiando o pioneirismo da cidade.

Sonia Dias, diretora do Polivalente, enfatiza os benefícios da participação da escola no programa, que tem como foco as disciplinas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática). "Estar neste grupo seleto de escolas, com tantas possibilidades de conhecimento, é motivo de muita celebração", afirma.

A professora Érica ressalta o avanço de Macaé na área educacional, especialmente em computação e robótica, e destaca a consolidada presença dessas disciplinas no dia a dia das escolas públicas municipais.

"Apesar de Macaé já contar com aulas de computação e robótica educacional há mais de 10 anos, o desenvolvimento das competências da computação na educação básica só entrou na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2022. Muitas cidades ainda têm dificuldades em como trazer isso para o dia a dia da escola, e em nossa cidade, temos uma realidade bem diferente, com o processo cada vez mais consolidado", avalia, animada pelos próximos passos rumo aos novos conhecimentos que serão adquiridos ao longo dessa experiência única.