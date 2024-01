A utilização regular de preservativos, realização periódica de testes de IST e prática de sexo seguro são medidas essenciais para a prevenção - Foto: Divulgação

A utilização regular de preservativos, realização periódica de testes de IST e prática de sexo seguro são medidas essenciais para a prevençãoFoto: Divulgação

Publicado 18/01/2024 12:53

Macaé - Em preparação para o Carnaval, a cidade de Macaé receberá uma ação de conscientização e prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). No dia 9 de fevereiro, véspera da festividade, 23.100 preservativos (masculinos e femininos) serão distribuídos gratuitamente em uma tenda do programa IST/AIDS, instalada nas proximidades do Posto 1 da Praia de Cavaleiros, das 9h às 16h.

A iniciativa, realizada em parceria com o Ministério da Saúde, busca alertar a população sobre a importância da prevenção durante o período carnavalesco. Além da distribuição na tenda, os preservativos estão disponíveis regularmente em farmácias municipais e todas as unidades de saúde do município.

Sandra Barcelos, coordenadora do programa IST/AIDS, destaca que a retirada dos preservativos também pode ser feita em qualquer unidade de saúde da cidade. A sede do programa, localizada na Rua Alfredo Backer, 177, no Centro, oferece atendimento das 8h às 17h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (22) 2796-1704 ou pelo e-mail dstaids@macae.rj.gov.br.

As Infecções Sexualmente Transmissíveis, incluindo o HIV/AIDS, são doenças que podem ser transmitidas por contato sexual desprotegido, via sanguínea ou perinatal. Entre as ISTs mais comuns estão gonorreia, clamídia, sífilis, herpes genital, HPV e HIV/AIDS. A utilização regular de preservativos, realização periódica de testes de IST e prática de sexo seguro são medidas essenciais para a prevenção.