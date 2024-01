Procedimento é fundamental para garantir a organização do tráfego e o adequado acolhimento dos visitantes - Foto: Ilustração / Arquivo

Procedimento é fundamental para garantir a organização do tráfego e o adequado acolhimento dos visitantesFoto: Ilustração / Arquivo

Publicado 19/01/2024 10:07

Macaé - Com o intuito de promover um ordenamento viário eficiente e proporcionar uma recepção acolhedora aos turistas que visitam Macaé, os ônibus de turismo agora precisam realizar um cadastro prévio para solicitar entrada e estacionamento no município. O procedimento é fundamental para garantir a organização do tráfego e o adequado acolhimento dos visitantes.

O cadastro deve ser efetuado por meio do portal, acessível pelo link https://sistranmacae.declink.com.br/, utilizando o CPF do responsável. Todos os campos solicitados devem ser preenchidos, e os documentos obrigatórios devem ser anexados no formato PDF. Após a conclusão do cadastro, será gerado um requerimento que passará por análise do setor de Cadastro e Vistoria da Secretaria de Mobilidade Urbana.

É importante ressaltar que a solicitação deve ser feita com pelo menos três dias úteis de antecedência para possibilitar a análise adequada. Se todas as exigências forem atendidas, o requerimento será validado, e a autorização será enviada para o e-mail informado durante o cadastro.

De acordo com Luiz Carlos Moreira, diretor de Transporte da secretaria, a presença de um guia de turismo local/regional é obrigatória, conforme a Lei Estadual nº 4315/2004.

“Para autorização da entrada de ônibus turístico em Macaé, é necessário ter um guia de turismo regional RJ, com Cadastur, que estará responsável pela estadia do grupo no município. Nossa sugestão é que as agências de turismo utilizem os guias cadastrados no município, por terem melhor condição de estar presente na chegada do ônibus e pelo conhecimento do território”, destaca Moreira.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail cadastroevistoria@macae.rj.gov.br ou pelo telefone (22) 2763-6320.