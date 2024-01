Prova será na Cidade Universitária e candidatos devem chegar com antecedência mínima de uma hora - Foto: João Barreto

Prova será na Cidade Universitária e candidatos devem chegar com antecedência mínima de uma horaFoto: João Barreto

Publicado 18/01/2024 12:57

Macaé - Terminam na próxima sexta-feira (19) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do Programa de Residência Médica de Macaé. Ao todo, são oferecidas 26 vagas distribuídas em sete especialidades médicas. A principal novidade deste ano é a inclusão das especialidades de Ortopedia e Traumatologia, com duas vagas, e Anestesiologia, com três vagas. As demais especialidades contemplam oito vagas para Clínica Médica, cinco para Pediatria, duas para Cirurgia Geral, duas para Ginecologia e Obstetrícia (3 anos), e quatro para Medicina de Família e Comunidade.

Os interessados podem realizar as inscrições e obter mais informações através do link: Inscrições - Programa de Residência Médica. Vale ressaltar que o prazo para se inscrever e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 350,00, é até o dia 19 de janeiro. A prova objetiva, que será realizada no dia 28 de janeiro a partir das 8h, tem caráter eliminatório e classificatório.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Saúde, a Comissão de Residência Médica e a Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior. O edital e a errata 001/2024 estão disponíveis para consulta no portal oficial da Prefeitura de Macaé.

Os candidatos devem comparecer à Cidade Universitária com antecedência mínima de uma hora, sendo permitida a entrada até às 7h50. A prova objetiva, com quatro horas de duração, contará com 20 questões, avaliadas na escala de zero a 100. Serão habilitados os candidatos que alcançarem nota igual ou superior a 50% do total de pontos.

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição podem ser realizados no dia 18 de janeiro, na Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior, localizada na Avenida Aloísio da Silva Gomes, 50, na Granja dos Cavaleiros. Será concedida isenção aos candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.