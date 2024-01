Corpo foi encaminhado para IML de Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 18/01/2024 13:12

Macaé - Na madrugada desta quinta-feira (18), dois indivíduos foram alvejados em meio a um confronto com a Polícia Militar no bairro Bosque Azul, em Macaé. A situação ocorreu enquanto os agentes realizavam uma patrulha de rotina. Um dos homens não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, enquanto o outro foi prontamente encaminhado para o Hospital Público de Macaé (HPM) por familiares. Durante a operação, armas de fogo e substâncias ilícitas foram apreendidas.

Os agentes, em serviço de rotina, se depararam com os suspeitos no bairro Bosque Azul, resultando em um confronto armado. No desenrolar dos eventos, ambos os indivíduos foram atingidos.

As autoridades estão conduzindo uma investigação para esclarecer os detalhes do incidente. A Polícia Militar ressalta a importância de operações e patrulhas para a manutenção da ordem e segurança pública, destacando o compromisso com o combate ao crime na região.