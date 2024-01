Moradores de Macaé tem acesso à saúde ampliado - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 18/01/2024 13:00

Macaé - A população de Macaé celebra a implementação do novo programa de atendimento móvel, que garante acesso facilitado a serviços de prevenção em saúde e melhoria da qualidade de vida para moradores de áreas mais afastadas do município. Quarta-feira (17), o atendimento integrado chegou ao Assentamento Celso Daniel, marcando o início dessa iniciativa que conta com a participação do prefeito Welberth Rezende, da Secretária de Atenção Básica, Natália Antunes, e do Secretário de Saúde, Alexandre Cruz.



O prefeito ressalta a reestruturação da rede de Saúde, destacando a ampliação dos serviços especializados e a intenção de tornar a Saúde de Macaé mais acessível e de alta qualidade para todos. A estratégia busca atender moradores de áreas distantes dos principais polos de assistência da Atenção Básica.

A nova abordagem da Saúde assegura aos residentes dessas áreas o acesso a serviços essenciais para prevenção de doenças e promoção da qualidade de vida. As unidades móveis reforçam o trabalho já realizado pela equipe da Atenção Básica nessas localidades, levando mais equipes, exames e atendimentos preventivos para garantir qualidade de vida.



Na primeira etapa, os moradores do Assentamento passaram por triagem e pré-consulta, encaminhando-os para serviços variados promovidos por diferentes coordenadorias e segmentos da rede de Saúde. A unidade móvel do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) ofereceu consultas de clínico geral e ginecologista, além de coleta de exame preventivo.

A Coordenadoria Especial de Odontologia, por meio da unidade móvel, proporcionou assistência em Saúde Bucal, oferecendo atendimento odontológico e orientações sobre higiene e prevenção. O Programa de Imunização reforçou a Caderneta de Vacinação de crianças e adultos, aplicando doses de BCG, Hepatite A e B, Meningo C, rotavírus e pentavalente.



A equipe da Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (CEVAS) também marcou presença, realizando a vacinação de animais domésticos no local, enquanto os agentes dos Programas IST (Infecção Sexualmente Transmissível) e Tuberculose forneceram informações sobre métodos preventivos e realizaram testes rápidos de identificação de doenças.

