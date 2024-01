O encontro também abordou o fortalecimento da posição de Macaé como principal base operacional para a nova dinâmica da Petrobras no mercado de óleo, gás e energia do Brasil - Foto: Divulgação

Publicado 18/01/2024 14:04

Macaé - Em uma reunião realizada nesta quinta-feira (18), o governo municipal de Macaé, representado pelo prefeito Welberth Rezende, discutiu o fortalecimento das atividades da Petrobras na região. O encontro contou com representantes do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (SindipetroNF), incluindo o Coordenador Geral Tezeu Bezerra e diretores.

A revitalização das operações da estatal na Bacia de Campos foi um dos principais pontos abordados, destacando a ampliação do potencial de atividades do Terminal Cabiúnas. Além disso, o prefeito defendeu investimentos na indústria naval brasileira, especialmente a revisão da política de afretamento de plataformas.

"A Petrobras é fundamental para Macaé. A relação das decisões da empresa para a dinâmica da nossa cidade é a garantia do futuro da nossa população. Reconhecemos essa importância e mantemos o diálogo sobre todas as pautas que possam fortalecer essa parceria", afirmou o prefeito.

O encontro também abordou o fortalecimento da posição de Macaé como principal base operacional para a nova dinâmica da Petrobras no mercado de óleo, gás e energia do Brasil. Participaram ainda o Secretário de Governo, Juninho Luna, e o consultor do Grupo Vale Azul, Eduardo Carramenha.

No que diz respeito a Imboassica, bairro que sedia o Parque de Tubos da Petrobras e a base das principais empresas multinacionais do segmento offshore, intervenções e melhorias na infraestrutura serão realizadas pelo governo com base nas demandas apresentadas pelo SindipetroNF. O Terminal Parque de Tubos também passará por reformas, com previsão de início ainda neste ano.

“Nós já finalizamos o projeto de reforma do Terminal Parque de Tubos com a previsão da execução das obras ainda neste ano. Vamos incluir em nossos estudos técnicos as melhorias no sistema de drenagem do bairro, importante para a dinâmica da atividade offshore em Macaé”, afirmou Welberth.