Secretário Adjunto de Recursos Humanos, Aristófanis Quirino afirma que programa vai acolher e cuidar dos servidores - Foto: Divulgação

Secretário Adjunto de Recursos Humanos, Aristófanis Quirino afirma que programa vai acolher e cuidar dos servidoresFoto: Divulgação

Publicado 19/01/2024 10:27

Macaé - "Entender para atender" é o lema da primeira Casa do Servidor do Estado do Rio de Janeiro, que será inaugurada em Macaé ainda neste semestre. O novo espaço multifuncional acolherá os servidores municipais com uma variedade de atividades, funcionando das 8h às 20h, para contemplar também servidores administrativos fora do horário de expediente.

O projeto, elaborado pela Secretaria Adjunta de Recursos Humanos, teve início em agosto de 2023 e foi oficialmente estabelecido neste mês através do Decreto Municipal nº 001/2024. Inspirado por casas de servidores em municípios paulistas, o espaço em Macaé abrigará também o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt), reestruturado para maior segurança e qualidade de vida.

A Casa do Servidor oferecerá serviços espontâneos para os mais de 16 mil servidores estatutários e contratados. O Secretário Adjunto de Recursos Humanos, Aristófanis Quirino, destaca a importância do programa: "O objetivo desse programa é acolher e cuidar dos servidores, garantindo melhor qualidade de vida no ambiente de trabalho."

A assistente de administração e logística, Fabieni Barcelos, coordenadora do projeto, ressalta que a casa promoverá saúde, bem-estar e qualidade de vida aos servidores, oferecendo atividades recreativas, palestras, rodas de leitura, e projetos voltados para questões como antitabagismo, antidrogas e alcoolismo.

O programa Casa do Servidor reflete o compromisso contínuo da Secretaria de Recursos Humanos em valorizar o funcionalismo público. Além do novo projeto, iniciativas como o "Acolher", que prestou apoio a mais de 200 famílias de servidores que sofreram perdas durante a pandemia, demonstram a preocupação da administração em atender as necessidades dos servidores municipais.