Estratégia é prevenir e antecipar medidas que possam amenizar impactos e atuar nos pontos mais sensíveis da população - Foto: Divulgação

Publicado 20/01/2024 17:58

Macaé - O governo de Macaé traçou medidas preventivas para minimizar os impactos das chuvas de verão. Em reunião liderada pelo prefeito Welberth Rezende, a Comissão do Governo, responsável por planejar serviços de atendimento imediato a situações de risco, definiu estratégias para enfrentar possíveis alagamentos e garantir assistência à população.

O prefeito ressaltou a importância de agilizar os serviços e fortalecer programas de assistência direta em situações de risco durante o período chuvoso. As ações imediatas incluem a limpeza das redes de drenagem, com desassoreamento dos canais naturais da cidade. Além disso, destacou o avanço das obras de macrodrenagem, concentradas no alargamento do Canal Fábio Franco e na instalação de novas bombas para ampliar a capacidade de vazão.

Joseferson de Jesus, Secretário de Defesa Civil, enfatizou a prontidão para atender a população em eventuais ocorrências durante as chuvas.