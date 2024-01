Outras atividades estão programadas para este domingo (21) e no próximo final de semana, dias 27 e 28 - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 20/01/2024 18:08

Macaé - Sob uma sensação térmica próxima aos 40ºC, Macaé recebeu o Jogo das Estrelas neste sábado (20), na arena da Praia Campista. Nomes renomados do futebol brasileiro, como Fernando, Mauro Galvão, Wilson Gottardo, Valber, Nélio, Zé Roberto, Jean e Adílio, participaram da partida que terminou em 4x4.



O evento é parte do Esporte Verão, projeto da Secretaria Municipal de Esportes, em colaboração com o Sesc Verão Esportivo, realizado pelo Sesc Rio, com co-realização da Prefeitura. Outras atividades estão programadas para este domingo (21) e no próximo final de semana, dias 27 e 28.

Adílio, campeão mundial pelo Flamengo, expressou sua satisfação em estar em Macaé e interagir com a comunidade. O secretário de Esportes, Marvel Maillet, destacou o sucesso da parceria entre a prefeitura e o Sesc Verão, enfatizando a importância do esporte para a saúde, educação, segurança pública e qualidade de vida.



O evento atraiu fãs, como Renato de Souza Fernandes, de 16 anos, que mesmo não tendo vivido a era das estrelas presentes, demonstrou sua admiração pelos jogadores, especialmente os que passaram pelo Flamengo.



A programação continua no domingo (21) com uma caminhada às 8h, seguida pelos jogos finais da competição de vôlei e frescobol no mesmo horário. Aulão de ritmos às 10h e hitbox às 16h. Na arena de lutas, destaca-se o campeonato de Salto de Capoeira das 8h às 12h, além da acrobacia aérea como atração de artes cênicas a partir das 11h.



